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“Gayrı resmi konferans Şubat’ta”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, yapılması öngörülen gayrı resmi beşli konferans konusunda açıklamada bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:02
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“Gayrı resmi konferans Şubat’ta”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları Rum basınında geniş yer bulurken; Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, yapılması öngörülen gayrı resmi beşli konferans konusunda açıklamada bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Sıfırdan Başlamayı İstiyor – Türk Tarafı Bizzat BM Genel Sekreteri Tarafından Belirlenen Çerçevenin De Dışına Çıkmaya Çalışıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Ergün Olgun’un Kıbrıs sorununa ilişkin KKTC basınında yer alan açıklamalarına geniş yer verdi.

Gazeteden iddia

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorununda yapılması öngörülen gayrı resmi beşli konferansın “sıfırdan başlamasını” talep ettiğini, böylece Kıbrıs sorununda bugüne kadar varılmış tüm uzlaşıları çöp kutusuna atmayı istediği iddiasında bulundu.

Olgun’un açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelere, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeyeceğini söylediğini aktaran gazete, Olgun’un bu tezinin, tarafların bugüne kadar müzakerelerde uzlaşı sağlamayı başardığı her şeyin reddi anlamına geldiğini savundu.

Gazete, Olgun’un, gayrı resmi beşli konferansın Şubat ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesinin beklendiğini söylediğini ancak Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada beşli konferans tarihini Şubat ayının ilk yarısı olarak duyurduğunu ifade etti.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, gayrı resmi beşli konferansın Şubat ayının başlarında gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirterek önemli olanın bu görüşmeden çıkacak sonuçlar olduğunu vurguladı.

Lute, konferans hazırlığı yapacak

Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gerçekleştireceği bir sonraki ziyaretin tek konusunun, “bu konferansın sonucunun hazırlığının nasıl yapılabileceğinin belirlenmesi olabileceğini” iddia ederek, “önemli olanın, konferansta, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin kaldığı yerden ve BM parametreleri temelinde nasıl başlayacağının belirlenmesi olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, AB’nin önümüzdeki sürece daha etkin bir şekilde katılmayı arzuladığına dair göstergeler bulunduğunu da iddia etti.

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