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Güney'de 4 kişi daha mahkemelik oldu!

Güney Kıbrıs’ta, yatırım karşılığında yabancılara verilen ve “altın pasaportlar” olarak bilinen programla ilgili soruşturma çerçevesinde, 4 kişinin ağır ceza mahkemesine sevk edileceği haber verildi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 15:23
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Güney'de 4 kişi daha mahkemelik oldu!
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Politis gazetesi “Altın Pasaportlarla İlgili Dolandırıcılık Konusunda Avukat ve İşadamı da Sanık Sandalyesinde”   başlığıyla manşete çektiği haberinde, Limasol’daki bir avukatlık bürosu ile inşaat firmasının, Mısırlı yatırımcıların menfaatlerine hizmet etmek için dolandırıcılık yaptıklarından söz edildiğini yazdı.

Ağır cezaya gidecek 4 kişiden ikisinin Mısırlı baba-oğul, bir avukat ve bir işadamı olduğunu, öte yandan yasadışı vatandaşlık olayına karışan 3 şirketin de kovuşturmaya dâhil olduğunu belirten gazete, Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, zanlılar aleyhinde 15 suçlama bulunduğunu ifade etti.

Yapılan suçlamaların arasında Rum Yönetimini sabote etmek için komplo kurmak, sahtekârlıkla KDV’den kaçınma ve KDV hesaplanmasıyla ilgili gerçek olmayan bilgiler vermenin bulunduğunu yazan gazete, suçların üç yabancı uyruklu şahsa " Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu verilmesi çerçevesinde işlendiğini vurguladı.

Esas yatırımcının Mısırlı bir işadamı olduğunu, bununla beraber söz konusu kişinin oğlu ve eşinin de pasaport almak için başvuruda bulunduklarını kaydeden gazete, vatandaşlıkların 2018 yılında verildiğini, öte yandan konuyla ilgili ara rapora göre, vatandaşlığın hile ve yalan beyanlarla gerçekleştiği, çünkü vatandaşlıkla ilgili yatırım yapılacak miktarın değil, çok küçük bir miktar yatırımda bulunulduğunu belirtti.

Yatırımı yapan kişiye, pasaportları almadan önce, yatırımda bulunacağı miktarın bir kısmının geri verildiğini yazan gazete, Mısırlıların avukatlığını yapan kişinin de yönlendirmede bulunduğunun görüldüğünü kaydetti.

Yapılan araştırmadan ortaya çıktığı üzere, devletin bu vatandaşlıktan para kazanmak yerine para kaybettiğini belirten gazete, KDV tahsil edilmediği gibi, yatırımcıların vatandaşlık almadan paralarının büyük bir kısmını geri aldıklarını ve bunu Güney Kıbrıs dışına çıkardıklarını kaydetti.

Gazete, çıkarılan üç pasaportun da geri alındığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Bir Vatandaşlık İçin Yedi Yıllık Ağır Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya” başlıklı haberinde ise, Mısırlı yatırımcı ve çocuklarının, inşa edilmemiş olan daireler için pasaport aldıklarını yazdı.

Mısırlı yatırımcı “Mohamed Abdelrahman Muohamed Salem” ile birlikte oğlu ve kızının da 6 milyon Euro’luk 3 daire karşılığında 2018 yılında Kıbrıs pasaportu aldıklarını belirten gazete, 1 buçuk milyon Euro’nun başka bir şirket aracılığıyla Mısırlı yatırımcıya iade edildiğini yazdı.

Gazete Mısırlı yatırımcının, altın pasaportlarla ilgili araştırma komitesinin olası cezai suçlardan söz ettiği 33 durum içerisinde bulunduğunu da ekledi.

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