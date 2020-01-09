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Güney'de barajlar ardı ardına taşıyor

Kuri barajının, beklendiği gibi, geçtiğimiz salı akşamı taştığı belirtildi.

09 Ocak 2020 Perşembe 15:51
Güney'de barajlar ardı ardına taşıyor

Limasol bölgesinde bulunan ve en büyük baraj konumundaki Kuri barajının, beklendiği gibi, geçtiğimiz salı akşamı taştığı belirtildi. 
Rum basını, en büyük baraj olan Kuri barajının ve diğer barajların taşmasının yanı sıra olumsuz hava şartlarıyla ilgili haberlere geniş bir şekilde yer verdi. 
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Kuri ve “Polemidya”(Binatlı) barajlarının taşması haberlerine yer verdiler. 
Kuri barajının, 8 yıl sonra taştığına dikkati çeken gazete yine Limasol’a bağlı “Polemidya”(Binatlı) barajının da iki senedir ardı ardına taştığını yazdı.
Gazete, Kuri barajının, manzarayı kaçırmamak için bölgede sabahlayan Limasolluları uykusuz bıraktığına da dikkati çekti. 
“Polemidya”(Binatlı) barajının, şu anda 3.4 milyon metre küp muhafaza etmekle birlikte yüzde 100 dolu olduğunu yazan gazete Aşağı Polemidya Muhtarı NikosAnastasiu’nun salı gününe kadar yüzde 91 oranında dolu olan barajın bu kadar hızlı şekilde dolup taşmasından dolayı yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdiğini de belirtti. 
GÜNEY LEFKOŞA DA SULAR ALTINDA KALDI 
Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Lefkoşa’da, Kanlıdere’nin geçtiği Aleksandrupoleos’taki köprünün, dolup taşması nedeniyle yolun araç ve yaya trafiğine kapatıldığını belirtti.
Yapılan çalışmaların ardında bu yolun daha sonra trafiğe açıldığını belirten gazete Aleksandrupoleos’taki köprünün dışında dün Güney Lefkoşa’da, Rum Başkanlık Binası karşısındaki Kızılhaç ofislerinin yakınındaki köprünün, suların köprü yüksekliğini aşması nedeniyle kapandığını, Engomi semtindeki tüm yolların ise dere görüntüsü içerisinde olduğunu yazdı.
TAŞAN BARAJLAR BAF’TA SORUNLARA NEDEN OLDU 
Gazete Baf bölgesinde taşan tüm büyük barajların, yollarda, köprülerde ekili alanlarda ve ekinlerde büyük sorunlara neden olduğunu yazdı.
EVRETU BARAJI DA TAŞTI 
Öte yandan Haravgi gazetesi, Poli Hrisohu’da bulunan üçüncü büyük baraj olan Evretu barajının da dün sabahın erken saatlerinde taştığını yazdı. 
Gazete, Evretu barajının ise, Baf bölgesinde taşan altıncı baraj olduğuna dikkati çekti. 
Habere göre “Mavrokolimbu”  ve “Ay.Marinas”  barajlarının da taşması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kuri Barajı
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