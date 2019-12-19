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Güney'de korkunç yangın!

19 Aralık 2019 Perşembe 14:59
Güney'de korkunç yangın!

Bedensel hareket sorunu yaşayan 75 yaşındaki bir Rum dün öğle saatlerinde evinde çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre yangına, yaşlı adamın içtiği sigaranın izmaritinin sebep olduğuna inanılıyor. Olay yerine giden polis ve itfaiye, bedensel hareket sıkıntısı yaşadığı için evden dışarı çıkamayan adamın cesedini buldu. 

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YangınHaberKKTC
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Amadeus 2019-12-19 15:06:05

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