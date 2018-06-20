Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94002
ALTIN
194.811
DOLAR
4.7568
STERLİN
6.2610
EURO
5.5008
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
banner34

Güney'den KKTC'ye turist getirilmesinden Rum esnaflar rahatsız

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye günübirlik turlarla turist getirilmesinden, Rum esnafın rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:09
Güney'den KKTC'ye turist getirilmesinden Rum esnaflar rahatsız

Fileleftheros gazetesi, manşetten yer verdiği haberinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yönelik turistik turların yoğun şekilde gerçekleştiğini, turistik bölgelerdeki orta ölçekli esnafın bu durumdan rahatsız olduğunu yazdı.

banner39
Gazete, Türk Lirasının değer kaybetmesi sebebiyle turistler için KKTC’nin Güney Kıbrıs’tan yüzde 30-35 daha ucuz hale geldiğini; bunu fırsat bilen kişilerin ise Girne, Gazimağusa, Apostolos Andreas gibi noktalara günübirlik veya konaklamalı turlar düzenlediklerini belirtti.

Bazı turizm acentelerinin KKTC’nin yiyecek içecek ve alışveriş bakımından Güney Kıbrıs’ın ünlü turistik semtleri ve şehirlerinden çok daha ucuz olduğu konusunda reklam yaptıklarını vurgulayan gazete, bu konuda dağıtılan bazı broşürlerin fotoğraflarına da haberinde yer verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 100 kişiye 34.7 silah düşüyor
Güney Kıbrıs’ta 100 kişiye 34.7 silah düşüyor
Neofitu Fransa’da
Neofitu Fransa’da
Walker: “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların hakları korunacak”
Walker: “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların hakları korunacak”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim