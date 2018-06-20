Güney'den KKTC'ye turist getirilmesinden Rum esnaflar rahatsız

Fileleftheros gazetesi, manşetten yer verdiği haberinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yönelik turistik turların yoğun şekilde gerçekleştiğini, turistik bölgelerdeki orta ölçekli esnafın bu durumdan rahatsız olduğunu yazdı.

Gazete, Türk Lirasının değer kaybetmesi sebebiyle turistler için KKTC’nin Güney Kıbrıs’tan yüzde 30-35 daha ucuz hale geldiğini; bunu fırsat bilen kişilerin ise Girne, Gazimağusa, Apostolos Andreas gibi noktalara günübirlik veya konaklamalı turlar düzenlediklerini belirtti.

Bazı turizm acentelerinin KKTC’nin yiyecek içecek ve alışveriş bakımından Güney Kıbrıs’ın ünlü turistik semtleri ve şehirlerinden çok daha ucuz olduğu konusunda reklam yaptıklarını vurgulayan gazete, bu konuda dağıtılan bazı broşürlerin fotoğraflarına da haberinde yer verdi.