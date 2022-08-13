Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Güney'in kamu borcu 24.18 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun, Temmuz 2022 ayı sonu itibarıyla 24.18 milyar Euro olduğu belirtildi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:10
31 Okunma
Güney'in kamu borcu 24.18 milyar Euro


Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun Temmuz ayı sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3.10 azalarak  24.18 milyar Euro olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca 2022 yılının ilk üç ayına göre de Temmuz ayındaki borcun yüzde 3.9 azaldığını belirtti.

-Avrupa Merkez Bankası’ndan tahvil alımı

Alithia gazetesi Avrupa Merkez Bankası’nın, geçtiğimiz Temmuz ayında, Güney Kıbrıs’a ait 55 milyon Euro değerinde, tahvil satın aldığını yazdı. Gazete Avrupa Merkez Bankası tarafından tutulan Güney Kıbrıs tahvillerinin bakiyesinin ise  4,29 milyar olduğunu da kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKamu BorcuEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’daki dinleme krizi Güney Kıbrıs’a yayılabilir...
Yunanistan’daki dinleme krizi Güney Kıbrıs’a yayılabilir...
Anastasiadis BM Genel Kurulu’na hitap edecek
Anastasiadis BM Genel Kurulu’na hitap edecek
Kaza nedeniyle bazı uçuşlar etkilendi!
Kaza nedeniyle bazı uçuşlar etkilendi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim