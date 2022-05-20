Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu Toplanıyor!
Kapat

Güney karışık...

Hayvan besicilerinin ardından peynir üreticileri de Güney Kıbrıs Hükümeti ile çatışıyor

20 Mayıs 2022 Cuma 11:22
450 Okunma
Güney karışık...

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde, Hükümet ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Başkanlık Sarayı’nda olaylı bir eylem gerçekleştiren hayvan besicilerinin ardından, bu kez de peynir üreticilerinin hükümetle çatıştığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in “Hayvan besicilerinin Başkanlık Sarayı değil, peynir imalathaneleri önünde olması gerekirdi” şeklindeki açıklamasına, Peynir Üreticileri Birliği’nden sert tepki geldiğini ve birlikten yapılan açıklamada, Kadis’in yükümlülüklerinden kaçmak için yalan söylediğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, depolarındaki hellimleri satabilmeleri için 800 bin Euro yardım almalarına rağmen, buzluklarda milyonlarca hellim stoğu bulunduğunu ve bunları ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Gazete, Kadis’in bu paranın stokların boşaltılması için verildiğini açıkladığını; ancak Petru’nun da bu paranın depolama ücretinin karşılanmasına yönelik olduğunu kaydettiğini yazdı.

Bu arada haberde, Başkanlık Sarayı önündeki eylemle ilgili 3 kişinin tutuklandığı ve başka tutuklamalar da olacağı ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs merkezli dolandırıcılık!
Güney Kıbrıs merkezli dolandırıcılık!
Anastasiadis, Maraş konusunda girişimde bulunacağını açıkladı
Anastasiadis, Maraş konusunda girişimde bulunacağını açıkladı
Güney Kıbrıs'ın nüfusu açıklandı!
Güney Kıbrıs'ın nüfusu açıklandı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim