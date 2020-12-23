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Güney Kıbrıs'a ilk aşılar geliyor!

Güney Kıbrıs'a ilk aşıların bu cumartesi günü gelmesinin beklendiği haber verildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:39
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Güney Kıbrıs'a ilk aşılar geliyor!

Alithia gazetesi  önümüzdeki Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a Pfizer şirketinin ilk aşı partisinin gelmesi ve Pazar günü ise geriye kalan AB üye devletleriyle eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs’ta da aşılamanın başlamasının beklendiğini yazdı.

Üretici şirket ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaya konulan zaman takvimi temelinde aşıların haftalık olarak parça parça teslim edileceğini yazan gazete, Rum kesiminin 2021 yılının ilk 3 ayında sipariş verdiği aşı miktarının yaklaşık yüzde 28’ini alacağını belirtti.

İlk aşı partisinin gelmesiyle birlikte yaklaşık 8 bin kişinin aşılacağını belirten gazete, bunlar arasında huzurevlerinde kalanlar ile referans hastanesindeki sağlıkçılar bulunduğunu ifade etti.

Rum Sağlık Hizmetleri Müdür Vekili Olga Kalakuta ise açıklamasında, Rum kesiminin payına düşen ilk aşı partisinin 49 bin olduğunu ve bu aşılarla yaklaşık 24 bin kişinin iki doz halinde aşılanacağını dile getirdi.

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