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Güney Kıbrıs'a Yunanistan, Ürdün ve Mısır'dan ithal patates

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:22
Güney Kıbrıs'a Yunanistan, Ürdün ve Mısır'dan ithal patates

Politis gazetesi, bu ülkelerden ithal edilen patateslerin de kilosu 1,00-1,40 Euro’dan başlayan fiyatlarla satıldığını yazdı. 

Bazı satıcıların ithal ürünleri yerli ürünlerle karıştırarak sahtekarlık yaptığını kaydeden gazete, bazı kişilerin ise yaklaşık iki buçuk ay önce patatesleri buzluklara kaldırdığını ve piyasaya azar azar verdiğini belirtti.

Gazete, piyasada yerli havuç, brokoli, pancar, pırasa ve marul eksikliğinin de olduğu aktardı. 

Haberde bu durumun, son zamanlarda hakim olan hava şartlarından kaynaklandığı belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYunanistanürdünIthal Patates
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