Güney Kıbrıs AB’de yolcu artışı sıralamasında ikinci sırada

Avrupa Birliğinde 2020 yılına kıyasla 2021 yılında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında yüzde 35 artış gerçekleştiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Eurostat tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın yüzde 105 artışla, Hırvatistan’ın ardından 2021 yılında en fazla yolcu artışı gösteren ikinci ülke olduğunu ekledi.