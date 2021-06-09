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Güney Kıbrıs-Çin diplomatik ilişkilerinin 50. Yılı

Güney Kıbrıs ile Çin arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50’nci yıl dönümü nedeniyle Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği ve “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi” tarafından internet üzerinden yönetim ve ortak gelecek konulu bir forum gerçekleştirildiği, iki tarafın uluslararası ve bölgesel konulardaki iş birliğine vurgu yapıldığı bildirildi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:19
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Güney Kıbrıs-Çin diplomatik ilişkilerinin 50. Yılı

Fileleftheros’un haberine göre her iki taraftan üst düzey siyasetçiler, karar alma mekanizmalarındaki yetkililerin katıldığı forumda konuşan Çinli Büyükelçi Liu Yantao, Güney Kıbrıs ile ülkesi arasında uluslararası ve bölgesel konularda karşılıklı saygıya, eşit muameleye ve kazan-kazan ilkesine dayalı iş birliği bulunduğunu söyledi.

Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu ise Çin ile mevcut iş birliklerinin ticaret, yatırım, denizcilik, turizm ve eğitim alanlarına da yayılabileceğine işaret etti. Çin’in Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı bir duruş sergilediğini, Rum yönetiminin de çözüm “çabaları

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısÇin
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