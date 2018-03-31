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Güney Kıbrıs, kürtaja izin verdi!

Politis gazetesi, AKEL’in girişimiyle, yaklaşık 3 yıl önce sunulan yasa tasarısının, “gereksiz ve uzun” bir tartışmanın ardından dün onaylandığını yazdı.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:52
Güney Kıbrıs, kürtaja izin verdi!

Rum Meclisi’nin, hamileliğin 12’nci haftasına kadar olan kürtajların suç olmaktan çıkartılmasıyla ilgili yasa tasarısını, 33 “evet”, 8 “hayır” ve 5 “çekimser” oyla, kabul ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, AKEL’in girişimiyle, yaklaşık 3 yıl önce sunulan yasa tasarısının, “gereksiz ve uzun” bir tartışmanın ardından dün onaylandığını yazdı.

Gazete onaylanan yasa gereği, hamileliğin 12’nci haftasına (12’nci hafta tamamlanmadan önce) kadar  kürtaja izin verildiğini, ayrıca hamileliğin, tecavüz, cinsel istismar veya ensest ilişkinin sonucu olması durumunda da, 19 haftalığı doldurmayan hamileliklere de kürtaj yapılmasına olanak tanındığını belirtti.

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