Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada

Alithia ve diğer gazeteler, “Henley Passport” verilerine göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun tüm dünyada değer bakımından 16’ıncı sırada yer aldığını yazdılar.

e göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuyla vizesiz 173 ve vizeli 53 ülkeye seyahat edilebiliyor.

Habere göre, listenin ilk sırasında ise Japonya yer alıyor.