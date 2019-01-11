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Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada

“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu dünya ülkeleri arasında değer bakımından 16’ıncı sırada yer aldı.

11 Ocak 2019 Cuma 13:24
Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada

Alithia ve diğer gazeteler, “Henley Passport” verilerine göre, “Kıbrıs Cumhuriyetipasaportunun tüm dünyada değer bakımından 16’ıncı sırada yer aldığını yazdılar.

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Habere göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuyla vizesiz 173 ve vizeli 53 ülkeye seyahat edilebiliyor.

Habere göre, listenin ilk sırasında ise Japonya yer alıyor.

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