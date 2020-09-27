Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,338 test yapıldı, 12 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1696’ya yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,338 test yapıldı, 12 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,338 test yapıldı, 12 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1696’ya yükseldi.