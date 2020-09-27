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Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!

 Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,338 test yapıldı, 12 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

27 Eylül 2020 Pazar 18:08
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Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!

 Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,338 test yapıldı, 12 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı ise 1696’ya yükseldi.

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