Güney Kıbrıs'ta 22 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,477 test yapıldı, 22 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1,811’e yükseldi.
Son Güncelleme: 03.10.2020 18:17
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,477 test yapıldı, 22 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3,477 test yapıldı, 22 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1,811’e yükseldi.