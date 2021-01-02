Güney Kıbrıs'ta 627 vaka , 2 ölüm

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 627 yeni korona virüs vakası tespit edildi.
82 yaşındaki bir erkek ve 92 yaşındaki bir kadın koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti.
Toplam Koronavirüs kaynaklı vefat sayı ise 129 oldu.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 627 yeni korona virüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 627 yeni korona virüs vakası tespit edildi.
82 yaşındaki bir erkek ve 92 yaşındaki bir kadın koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti.
Toplam Koronavirüs kaynaklı vefat sayı ise 129 oldu.