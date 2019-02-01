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Güney Kıbrıs'ta A gribinden dolayı tehlike sinyali!

"A Gribinden Kaynaklanan Tehlike Sinyali-3 Yetişkin Ölüm, Hastanelerde Panik, Pediatri ve İçi Hastalıklar Bölümleri Dolup Taştı”

01 Şubat 2019 Cuma 18:18
Güney Kıbrıs'ta A gribinden dolayı tehlike sinyali!

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, domuz gribi olarak da bilinen A gribinden (H1N1) kaynaklandığı düşünülen 3 yetişkinin ayrıca geçtiğimiz gün Makarios Hastanesi’nde ölen 20 aylık bebeğin ölüm nedenlerini mercek altına aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “A Gribinden Kaynaklanan Tehlike Sinyali-3 Yetişkin Ölüm, Hastanelerde Panik, Pediatri ve İçi Hastalıklar Bölümleri Dolup Taştı” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, 3 yetişkin ile 20 aylık bir bebeğin ölümünü mercek altına aldığını yazdı.

Gazete, devlet hastanelerindeki pediatri bölümlerinin grip vakalarının artması nedeniyle dolup taştığını, Limasol Hastanesi’ndeki 30 yataklı pediatri bölümün, 45 çocuğun bulunması nedeniyle dün büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını, 45 çocuktan 15’nin ise bölümün çocuk park alanında misafir edildiğini belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın şimdilik salgından söz etmediğin ancak vatandaşların korunması için tedbirlerin alınması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten gazete doktorların da kişisel hijyen kurallarının uygulanmasının gerekli olduğuna ayrıca vatandaşların hâlâ aşı olmalarının mümkün olduğunu anımsattıklarını yazdı.

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Tüm Kıbrıs’ta viral salgının gözlemlendiğini yazan gazete, doktorların ve hemşirelerin, vaka sayısındaki artışın kesin olması nedeniyle tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak tehlike çanlarını çaldıklarını belirtti.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı ve Tıp Hizmetleri Müdürü Elizabeth Konstantinu, vakaların artmasına ilişkin olarak bu dönemde grip ve viral salgınlarda artış gözlemlendiğini söyledi.

Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Yardımcısı Maria Koliu, pediatri bölümlerinde aşırı doluluğun bulunduğunu ifade etti.

Koliu, dönemsel grip salgının zirvesinde bulunduklarını, gerek Güney Kıbrıs gerekse Avrupa’da gözlemlenen HINI virüsünde, A gribinde artan vakalara sahip olduklarını söyledi.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın gripten korunmak adına halkın ve hassas gruplara mensup (bebekler, çocuklar, yaşlılar) kişilerin uyması gereken kuralları bir kez daha anımsattığını belirtti.

Habere göre Rum Devlet Doktorları Sendikası (PASİKİ) ve Hemşireler Sendikası (PASİNO) açıklama yaparak, tüm Güney Kıbrıs’taki hastanelerde ortaya çıkan sorunun göğüslenmesi amacıyla tüm birimlerin koordinasyonunu talep etti.  

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Güney KıbrısA GribiTehlike SinyaliHaber
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