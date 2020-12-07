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Güney Kıbrıs'ta bilanço ağır!

Güney Kıbrıs’ta son bir hafta içinde 13 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:30
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Güney Kıbrıs'ta bilanço ağır!

Güney Kıbrıs’ta son bir hafta içinde 13 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, PCR testleriyle 270 yeni vaka daha tespit edildiğini ve bunun da, test yaptıran her 8 kişiden birinin pozitif çıktığına işaret ettiğinin kaydedildiğini yazdı.

Gazete, dün açıklanan vakaların tümünün yerel bulaş olduğunu ve yurtdışından gelen kişilerde veya kaçak mültecilerde pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, 24 saat içerisinde 2 bin 90’ı PCR testi, 5 bin 828’i hızlı test olmak üzere toplam 7 bin 918 test yapıldığının belirtilirken, 270 vakaya ek olarak hızlı testlerle 202 vaka daha tespit edildiği ve bunların PCR testleriyle teyit gerektirdiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden iki kişinin 72 yaşındaki bir erkek ile 86 yaşındaki bir kadın olduğunu yazan gazete, pandemi başladığı günden düne kadar toplam 61 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunlardan 39’unun erkek, 22’sinin kadın olduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta şu anda 121 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğü ve bunlardan 18’inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCovid19
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