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Güney Kıbrıs'ta Eğitimciler Başkanlık Sarayı'na Yürüdü

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:03
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Güney Kıbrıs'ta Eğitimciler Başkanlık Sarayı'na Yürüdü

Güney Kıbrıs’ta Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği akşam ve gece eğitim programlarında görev yapan öğretmenlerin, hizmet alımı şeklindeki çalışma statülerini protesto etmek için dün Başkanlık Sarayı’na yürüdükleri bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki iki büyük işçi sendikası olan PEO ve SEK’in de eyleme destek verdiğini ve eylemcilerin, GSP Stadyumu’nun park yerinde toplanıp önce Eğitim Bakanlığı’na, ardından da Maliye Bakanlığı ve Başkanlık Sarayı’na yürüdüklerini yazdı.

Haberde, eğitimcilere Rum siyasi partiler DİPA, Vatandaşlar İttifakı, AKEL, EDEK ve DİKO’dan da destek geldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısBaşkanlık Sarayı
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