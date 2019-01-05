Güney Kıbrıs'ta enflasyon rakamları açıklandı

Alithia gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Αralık 2017’ye göre tüketici fiyat endeksinin Aralık 2018’de yüzde 1.7 oranında arttığını; Ocak-Aralık 2018 dönemi içerisinde ise geçen yılın aynı dönemine göre, tüketici fiyat endeksinin, yüzde 1.4 oranına arttığını yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, aynı verilere dayanarak elektrik faturalarının yüzde 40 oranında arttığını belirtti.

Habere göre, gıda ve alkollü içecekler yüzde 2.1, konut maliyetleri ise yüzde 11.98 oranında artış gösterdi.