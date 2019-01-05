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Güney Kıbrıs'ta enflasyon rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta Aralık ayı enflasyon oranının yüzde 1.7 olarak kaydedildiği belirtildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:05
Güney Kıbrıs'ta enflasyon rakamları açıklandı

Alithia gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Αralık 2017’ye göre tüketici fiyat endeksinin Aralık 2018’de yüzde  1.7 oranında arttığını; Ocak-Aralık 2018 dönemi  içerisinde ise geçen yılın aynı dönemine göre, tüketici fiyat endeksinin, yüzde 1.4 oranına arttığını yazdı.

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Öte yandan Haravgi gazetesi,  aynı verilere dayanarak elektrik faturalarının yüzde 40 oranında arttığını belirtti.

Habere göre, gıda ve alkollü içecekler yüzde 2.1,  konut maliyetleri ise yüzde 11.98 oranında artış gösterdi. 

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Son Güncelleme: 05.01.2019 17:57
Anahtar Kelimeler:
HaberEnflasyon RakamlarıGüney Kıbrıs
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Reis cyprus. 2019-01-05 17:31:30

Eee bizde da sıfirdir hem da tl olmasına rağmen.vAllahi bu işte bir iş var galiba maytap geçerler biziminan bu tarafta.en erken bit zaman da çözüm olmazsa galiba biz da eri yemeyi.

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