Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere her duruma hazırlayıcı 6 öneri
Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere...
"Aspirin 70 yaşın üstündekilere zarar verebilir"
"Aspirin 70 yaşın üstündekilere zarar...
“Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir”
“Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir”

Güney Kıbrıs, Türkiye kıyılarına kadar NAVTEX yayınladı

18 Eylül 2018 Salı 11:45
Güney Kıbrıs, Türkiye kıyılarına kadar NAVTEX yayınladı

Güney Kıbrıs’ın arama kurtarma operasyonu yapmak üzere Türkiye kıyılarının çok yakın noktalarına kadar ulaşan bir Navtex yayımladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın, arama-kurtarma operasyonu yapmak amacıyla Alanya ve Anamur bölgelerindeki kıyılara 11 deniz miline kadar ulaşan Navtex yayımladığını yazdı.

Operasyonun, içerisinde yolcuların da olduğu şişme bir teknenin, Kıbrıs ile Türkiye arasında, Akama-Poli Hrisohus-Pirgo Dillirga-Güzelyurt körfezi kuzey ekseninde kontrolsüz bir şekilde ilerlediğine dair bilginin ardından başlatıldığını aktaran gazete, Larnaka Arama-Kurtarma Merkezi’nin, derhal Navtez yayımlayarak, tehlike altında bulunan teknenin seyredebileceği bölgeyi bağladığını aktardı.

Güney Kıbrıs’ın küçük teknenin tespit edilmesi için arama-kurtarma operasyonu ilan ettiğini yazan gazete, aynı zamanda bölgedeki gemileri herhangi bir şey gözlemlemeleri halinde Güney Kıbrıs’ın Arama-Kurtarma Koordinasyon Bölgesine bilgi vermesi çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Gazete yayımlanan Navtex ile Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi’nin tarafından verilen yerel talimatın iptal edildiğini savundu.

Haberde bu durumdan dolayı Türk mercilerin son 48 saatlik dilim içerisinde son derece rahatsız oldukları varsayımında bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTürkiyeNAVTEXHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karayiannis: Derinya'da mağaza ya da benzin istasyonu yok
Karayiannis: Derinya'da mağaza ya da benzin istasyonu yok
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan Ab Ülkesi
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan Ab Ülkesi
Güney’den Erdoğan’ın asker açıklamasına tepki
Güney’den Erdoğan’ın asker açıklamasına tepki

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim