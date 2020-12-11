Güney Kıbrıs’ta Aralık Ayının İlk On Gününde Rakamlar Korkutucu

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Aralık ayının ilk on gün içerisindeki rakamların 23 kişinin ölmesiyle birlikte korkutucu olduğunu yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 403 yeni vaka ve 2 ölüm açıkladığını yazan gazete, hastanelerde Covid-19 tedavisi görenlerden 20’sinin durumunun kritik olduğunu, 13’ünün yoğun bakım ünitelerinde, 7’sinin ise ileri bakım ünitelerinde bulunduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19 nedeniyle, 81 yaşındaki bir erkek ile 83 yaşındaki bir kadın hastanın yaşamını yitirdiğini yazdı.

Toplam ölü sayısının 47’si erkek, 25’i kadın olmak üzere 72’ye yükseldiğini yazan gazete, ölenlerin yaş ortalamasının ise 77 olduğunu belirtti.

Hastanelerde tedavi gören toplam Covid-19 vakasının 106, bunlardan 20’sinin durumunun ise kritik olduğunu belirten gazete, 20 kritik vakadan, 10’unun entübe olduğunu yazdı.

Gazete, yapılan hızlı testler neticesinde 236 pozitif vakaya rastlanıldığını ve bu kişilere yönelik PCR testlerinin yapılacağını da belirtti.