Alihthia haberi “Delta Varyantı İlerliyor… Kıbrıs, İspanya, Portekiz, Malta Kırmızıda” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde Avrupa ülkelerine delta varyantına karşı çabalarını artırma çağrısı yapıldığını yazdı, Güney Kıbrıs’ta aşılanmamış ve koronavirüse karşı savunmasız 202 bin kişi olduğuna dikkat çekti.
Güney Kıbrıs’ta aşılanmamış 202 bin kişi var…
Avrupa Hastalık Önleme ve Denetim Merkezi’nin (ECDC) yeni tip koronavirüsün çok daha hızlı yayılan versiyonu olan Hint varyantıyla ilgili endişe durumunu AB’de “düşükten” “ortaya” aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 AB üyesini de “yüksek” seviyeye yerleştirdiği bildirildi.
25 Temmuz 2021 Pazar 18:32
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Son Güncelleme: 25.07.2021 18:38