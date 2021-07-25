Güney Kıbrıs’ta aşılanmamış 202 bin kişi var…

Avrupa Hastalık Önleme ve Denetim Merkezi’nin (ECDC) yeni tip koronavirüsün çok daha hızlı yayılan versiyonu olan Hint varyantıyla ilgili endişe durumunu AB’de “düşükten” “ortaya” aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 AB üyesini de “yüksek” seviyeye yerleştirdiği bildirildi.