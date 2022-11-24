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Güney Kıbrıs’ta her 4 gençten 3’ü hayat kalitesinden memnun

Güney Kıbrıs’ta her 4 gençten 3’ünün, hayat kalitesinden memnun olduğu bildirildi.

24 Kasım 2022 Perşembe 12:36
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Güney Kıbrıs’ta her 4 gençten 3’ü hayat kalitesinden memnun



Politis gazetesi, “Vatandaşların karar alma mekanizmalarına ve aktif vatandaşlığa katılımıyla ilgili tutum ve anlayışlar” konulu araştırma ile “Active Minds” adlı programın sonuçlarına göre, gençlerin temel meşguliyetlerinin aile ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek, spor yapmak ve internet ile sosyal medyada gezinmek olduğunu; haber almak için de dijital haber portallarını takip ettiklerini yazdı.

Araştırmaya göre gençlerin dörtte biri, son 12 ay içerisinde sivil toplum örgütlerinde (STÖ) yer alırken, en çok çevrenin korunması( yüzde 27), çocuk ve gençler için faaliyetler (yüzde 19) ve insan hakları ile sosyal adalete (yüzde 18) dair STÖ’lerde yer aldı.

Araştırmada ayrıca, gençlerin yüzde 55’inin, gönüllülük esasına bağlı gruplara zamanın yetersiz olması nedeniyle katılamadığı kaydedildi.

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