Güney Kıbrıs’ta her beş emekliden biri fakirlik sınırında...

Fileleftheros gazetesi; “Her Beş Emekliden BiriTehlikesinde” başlığı altında verdiği ve Eurostat’ın verilerini yansıttığıinde,’ın,ülkeleri arasındai fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olan yedi ülke arasında yer aldığını yazdı.

Gazete, 2017 verilerine göre, emeklilerin yüzde 21,6’sının fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, bu durumun kadın emeklilerde daha fazla olduğunu aktardı.