Gazete, 2017 verilerine göre, emeklilerin yüzde 21,6’sının fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, bu durumun kadın emeklilerde daha fazla olduğunu aktardı.
Güney Kıbrıs’ta her beş emekliden biri fakirlik sınırında...
Güney Kıbrıs’ta her beş emekliden birinin fakirlik sınırında bulunduğu bildirildi.
19 Ocak 2019 Cumartesi 15:12
Bizim emekliler de sefil
KKTC de de her 2 emekliden biri fakirlik sinirinda. Yani anlayacaginiz KKTC cok daha kotu durumda.
Bırakın emeklileri, bizde çalışanların çoğu fakirlik sınırında. 60% asgari ücretli. O ücret de fakirlik sınırının altında. Tabii bizde yolsuzluk kabullenildi. Yolsuzluk can simidi. Hayıf yolsuzluk yapamayanlara. Allah yolsuzluk yapanayan asgari ücretliye sabırlar versin!