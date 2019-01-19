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Güney Kıbrıs’ta her beş emekliden biri fakirlik sınırında...

Güney Kıbrıs’ta her beş emekliden birinin fakirlik sınırında bulunduğu bildirildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:12
Güney Kıbrıs’ta her beş emekliden biri fakirlik sınırında...

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Fileleftheros gazetesi; “Her Beş Emekliden Biri Fakirlik Tehlikesinde” başlığı altında verdiği ve Eurostat’ın verilerini yansıttığı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, AB ülkeleri arasında emeklileri fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olan yedi ülke arasında yer aldığını yazdı.

Gazete, 2017 verilerine göre, emeklilerin yüzde 21,6’sının fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, bu durumun kadın emeklilerde daha fazla olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısFakirlikEmeklilerABHaberGündemKıbrıs
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Ertaç Eser 2019-01-19 15:38:29

Bizim emekliler de sefil

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erol veled 2019-01-19 16:04:39

KKTC de de her 2 emekliden biri fakirlik sinirinda. Yani anlayacaginiz KKTC cok daha kotu durumda.

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Doğru Söz 2019-01-19 16:50:12

Bırakın emeklileri, bizde çalışanların çoğu fakirlik sınırında. 60% asgari ücretli. O ücret de fakirlik sınırının altında. Tabii bizde yolsuzluk kabullenildi. Yolsuzluk can simidi. Hayıf yolsuzluk yapamayanlara. Allah yolsuzluk yapanayan asgari ücretliye sabırlar versin!

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