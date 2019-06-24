Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı

Avrupa İstatistik Birimi’nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, Avrupa Birliği’nde 37 bin 85 Euro olan ortalama maaş Güney Kıbrıs’ta 24 bin 249 Euro civarında.

Güney Kıbrıs’ta ekmek, süt, elektrik, yakıt, eğitim vb gibi temel tüketim ürün maliyetinin ise, AB ortalamasından çok daha yüksek.

Araştırma Güney Kıbrıs’ta yiyecek fiyatlarının AB’daki ortalamanın yüzde 8,4 üzerinde olduğunu belirlerken, Güney Kıbrıs’ın ekmek ve hububat fiyatlarının AB’dan yüzde 23,4 daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Avrupa İstatistik Birimi’nin verilerine göre fiyatları AB’de yüzde 35,7 daha yüksek olan Güney Kıbrıs’ın süt, peynir ve yumurta pahalılığında da ilk sırada.

Güney Kıbrıs’ta, eğitim fiyatlarının da diğer AB ülkelerinden yüzde 26 daha yüksek olduğu belirtildi.

Avrupa İstatistik Birimi’nin verilerine göre Güney Kıbrıs’ın et, balık, meyve, sebze ve patates fiyatları ise AB ortalamasına göre daha ucuz.

(BRT/TAK)