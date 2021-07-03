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Güney Kıbrıs’ta Paket Servis Elemanları Eğitimden Geçecek

Güney Kıbrıs’ta paket servis elemanı olarak çalışan ve gerçekleşen trafik kazalarının büyük bölümünü oluşturan motor kurye ve paket servis elemanları sürüş güvenliği eğitiminden geçecekler.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:33
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Güney Kıbrıs’ta Paket Servis Elemanları Eğitimden Geçecek

Fileleftheros gazetesi, Rum Ulaştırma Bakanlığı ve Trafik Dairesi’nin kurye hizmeti sunan şirketler ile paket servisi sunan kafe ve restoran gibi işletmelerle temasa geçerek, elemanlarına sürüş güvenliği eğitimi verileceğini bildirdiğini yazdı.
Haberde ayrıca, öğrenci ehliyetiyle motosiklet sürülmesinin önüne geçilmesi ve ayrı motosiklet ehliyeti verilmesi konusunda yasal düzenleme yapılacağı da duyuruldu.

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