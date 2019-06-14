Güney Kıbrıs’ta Uçuş Kontrol Merkezi’nin Tavanı Çöktü

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun olay yerine gitmesi bekleniyor.
Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun olay yerine gitmesi bekleniyor.