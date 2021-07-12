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Güney Kıbrıs’ta Yeniden Kapanma Korkusu

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Güney Kıbrıs’ta son iki hafta içerisinde tırmanışa geçen Covid-19 vakaları nedeniyle yeniden kapanma konusunun gündeme geldiği bildirildi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:43
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Güney Kıbrıs’ta Yeniden Kapanma Korkusu

Politis gazetesi, Haziran ayı sonunda hastanelerde 54 kişi tedavi görürken, bu rakamın 10 gün içerisinde ikiye katlanarak 117’ye ulaştığını ve yoğun bakıma alınan hasta sayısının da 36’ya çıktığını; epidemiyologları endişelendiren şeyin ise, tedavi gören hasta sayısının 200’ü aşması durumunda yeni bir kapanmanın gündeme gelmesi olduğunu yazdı.
Gazete, bir diğer senaryonun ise, yeni bir kapanmaya yalnızca, hastalığa yakalanmaya daha yatkın olan aşısız kişilerin dahil edilmesi olduğunu kaydetti.
Vaka sayılarındaki artışın, temaslıları takip eden ekibin de işini zorlaştırdığını belirten gazete, sahil partilerinde, düğünlerde, mezuniyet partilerinde ve konserlerdeki bulaş zincirinin kontrolünün çok zor olduğunu ve 50’den fazla pozitif vakayla aynı ortamda bulunulan durumlar olduğunu yazdı.
LİMASOL’DA OLAYLI “SAFE PASS” DENETİMİ
Öte yandan Alithia gazetesi ise, son günlerde Covid-19 vakalarında yaşanan bu denli artışa ve maske-mesafe-hijyen çağrılarına rağmen bazı kişilerin normal hayatlarına devam ettiğini ve polisin denetimlerini artırdığını yazdı.
Haberde, son 24 saat içerisinde 6 bin 400 “Safe Pass” denetimi yapıldığı belirtilirken, Limasol’daki denetimlerde olay çıktığı ve kentteki bir barda yapılan denetimlerde, “Safe Pass” göstermeyi reddeden kişilerin polise saldırdığı kaydedildi.
Gazete, olaylarla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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