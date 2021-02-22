GÜNEY KIBRIS’TAKİ CİNSEL TACİZ OLAYLARINA İLİŞKİN ŞİKAYETLER

Güney Kıbrıs basınında son zamanlarda yer alan cinsel taciz şikayetlerine bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, basında çıkan yeni olayın, 23 yaşındaki bir kadının, Güney Lefkoşa’daki hastanede çalışan bir doktorun, geçtiğimiz yaz ayında kendisine cinsel tacizde bulunduğu yönünde şikayetiyle ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, ilgili doktorun birkaç yıl önce de benzeri bir taciz olayına adı karıştığını belirtti.

Habere göre, Rum Tabipler Birliği, konuya ilişkin açıklamasında, polisin sorgusunun bekleneceğini ve gelişmelere bağlı olarak üyeleri hakkında cezai açıdan karar vereceklerini kaydetti.

Bahse konu doktor ise hakkında yapılan suçlamaları ret etti.