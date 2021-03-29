Güney Kıbrıs’taki Yerel Yönetimler Mercek Altında

Avrupa Konseyi Bölgesel ve Yerel Otoriteler Kongresinden bir heyetin bugün ve yarın Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı ve Güney Kıbrıs’taki Avrupa Yerel Yönetimler tüzüğünün uygulanmasındaki ilerlemeyi inceleyeceği haber verildi.