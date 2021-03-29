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Güney Kıbrıs’taki Yerel Yönetimler Mercek Altında

Avrupa Konseyi Bölgesel ve Yerel Otoriteler Kongresinden bir heyetin bugün ve yarın Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı ve Güney Kıbrıs’taki Avrupa Yerel Yönetimler tüzüğünün uygulanmasındaki ilerlemeyi inceleyeceği haber verildi.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:22
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Güney Kıbrıs’taki Yerel Yönetimler Mercek Altında

İncelemeyi Güney Kıbrıs’taki bölgesel ve yerel demokrasiyle ilgili raporu kaleme alan kişilerin (raportörler) yapacağını yazan Politis gazetesi, heyetin İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Ombudsman, Sayıştay, Kongre’deki Rum heyet, bölgesel ve yerel otoritelerin ulusal dernekleri, aynı zamanda Rum Meclisi İçişleri Komitesiyle internet üzerinden ayrı ayrı görüşmeler yapacağını belirtti.

Heyetin Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı ve Peya Belediyesi başkanıyla görüşmeler yapacağı da ifade edildi.

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Güney Kıbrıs
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