Güney’de 10 Ayda 65 Kürtaj Olayı Kayda Geçirildi

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun, Ekologlar Hareketi milletvekili Haralambos Theopemtos’un sorununa yanıtında, Rum Meclisine, kadın doğum uzmanlarının Genel Sağlık Sistemi olarak bilinen “GESİ’ye” katılımlarının ardından, bu sistem aracılığıyla gerçekleştirilen kürtajların sayısı konusunda bilgi sunduğunu yazdı.
Kürtajların sebeplerinin, tekrarlayan gebelik, Down sendromu, endometriyal ölüm, fetal anomali, erken doğum, istenmeyen gebelik, amniyotik sıvı kaybı, vajinal kanama, Di George sendromu, homozigot talasemi B ve teratojenik madde alımı olduğu ifade edildi.