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Güneyde 17 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,412 test yapıldı, 17 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

02 Ekim 2020 Cuma 17:50
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Güneyde 17 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,412 test yapıldı, 17 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı ise 1789’ye yükseldi.

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