Güney’de 36 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta bugün 36 yeni coronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’taki toplam coronavirüs vaka sayısı 356’ya yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 1 kadının daha hayatını kaybetti açıklanırken, Güney Kıbrıs’ta coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Tespit edilen yeni vakaların 24’ünün yerel temas bulaşması olduğu, 1’inin yurt dışından dönen bir kişi olduğu ve 11’inin ise virüsü nereden kaptığının araştırıldığı açıklandı.