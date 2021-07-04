Güney'de 577 yeni vaka

Pazar günü yapılan 45.848 testten 6.498'i PCR ve 39.350 hızlı test ile sonuçlanan 577 yeni pozitif aşağıdaki gibidir:

Sözleşme takibi yoluyla alınan 86 örnekten 4'ü

Havaalanlarında 3.822 yolcu testinden 9'u.

Özel girişim yoluyla alınan 2.286 örnekten 53'ü.

Hastane laboratuvarlarında işlenen 54 numuneden 4'ü

GP yönlendirmeleri yoluyla alınan 250 numuneden 5'i

Özel klinik laboratuvarlarda ve eczanelerde yapılan 311 hızlı testten 12'si.

1 Ağustos'ta sona erecek ücretsiz program kapsamında 39.039 numuneden 490'ı test edildi

Son rakamlar aşağıdaki gibi bölünmüştür:

Lefkoşa 183 vaka ile 15.624 test

131 vaka ile Limasol 9.111 testi

Larnaka 71 vaka ile 5.383 test

27 vaka ile Baf 4.212 test

Gazimağusa 78 vaka ile 3.334 test