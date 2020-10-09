Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı

Güney’de aranan Rum KKTC’ye geçmeye çalışırken yakalandı

İngiliz Üs Polisi’nin, Beyarmudu sınır kapısından KKTC’ye geçmeye çalışan bir Rum’u yakalayarak Rum polisine teslim ettiği; uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından aranmakta olduğu belirtilen Rum’un Nisan 2019’dan beri KKTC’de bulunduğu bildirildi.

09 Ekim 2020 Cuma 11:17
732 Okunma
Güney’de aranan Rum KKTC’ye geçmeye çalışırken yakalandı

Alithia ve Haravgi, İngiliz Üs Polisi tarafından 4 Ekim’de Beyarmudu sınır kapısında yakalanan şahsın Rum polisi tarafından uyuşturucu ithali, tasarrufu ve satma ile kara para aklama suçlarından aranan Rum’un KKTC’ye kaçtığı yılın geçen yılın Nisan ayından beridir aranmakta olduğunu yazdı.

Habere göre süresi dolan vizesini, giriş-çıkış yapmak suretiyle otomatikman uzatmak için Güney’e giriş yapacağı öğrenilen Rum, Beyarmudu kapısından KKTC’ye geçmeye çalışırken 4 Ekim Pazar günü yakalandı. İngiliz Üs Mahkemesi’ne çıkartılan kişinin, Rum polisine teslim edilmesi kararı alındı ve 5 Ekim Pazartesi günü Rum polisine teslim edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 sağlık çalışanı Covid-19 pozitif
4 sağlık çalışanı Covid-19 pozitif
Güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka!
Anastasiadis “Kayıtsız kalmadık, kalmayacağız”
Anastasiadis “Kayıtsız kalmadık, kalmayacağız”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim