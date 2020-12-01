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Güney’de doğum oranı düştü; göçmen sayısındaki artış nedeniyle nüfus arttı

Güney Kıbrıs’ta nüfus ‘göçmenler’ nedeniyle artıyor, doğum oranlarında da düşüş gözlendi.

01 Aralık 2020 Salı 09:19
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Güney’de doğum oranı düştü; göçmen sayısındaki artış nedeniyle nüfus arttı

Cystat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta; 2019'un sonunda hükümet kontrolündeki bölgelerdeki nüfus, 2018 sonunda 875 bin 900'e kıyasla yüzde 1,4 artarak 888 bine yükseldi, ancak aynı dönemde hem erkekler hem de kadınlar için ortalama yaşam süresi düştü.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre; aynı zamanda, Güney’de geçen yıl doğurganlık oranı 2018 ile aynı olan 1,3'te kaldı ve bu da 2,1 olan ikame seviyesinin altında kaldı. 1982'de doğurganlık oranı 2,5'ti, ancak o zamandan beri istikrarlı bir şekilde düştü, 1995'te 2,1'e düştü ve o zamandan beri daha da azaldı.

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında 23 bin 442 olan göçmen sayısı, geçtiğimiz yıl 26 bin 170’e yükseldi.

2019 yılında, hükümet kontrolündeki bölgelerde doğum sayısı bir önceki yıla göre 9,329'dan 9.548'e yükseldi ve brüt doğum oranı 1000 kişi başına 10,8 olarak tahmin edildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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