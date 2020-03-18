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Güney’de elektrik fiyatlarında indirime gidiliyor

Güney Kıbrıs, Covıd-19 önlemleri çerçevesinde KDV ve Elektrikte indirime gidiyor

18 Mart 2020 Çarşamba 20:03
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Güney’de elektrik fiyatlarında indirime gidiliyor

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu vergi ve KDV için vergi başvurusu yükümlülüğünü nisan ayı sonuna kadar erteleme ve KDV temel oranının 19’dan 17’ye ve GESİ’ye yatırımların mayıs ayı sonuna ertelenmesi yönündeki yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu kararlar corona virüsünün etkilerinin göğüslenebilmesi amacıyla 700 milyon avroluk Destek Programı çerçevesinde alındı. Üzerinde anlaşmaya varılan yasa tasarısı tartışma ve onay için Genel Kurula gönderilecek.

Ayrıca, Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumuna elektrik enerjisi fiyatının üç aylığına azaltılması yönünde bir öneri sunulacağı ve Estia planı için belgeleri üretmek için 3 aylık uzatma süresi verilmesi söz konusu.

Rum Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona vakası etkilerinin göğüslenmesi amacıyla Destek Programı çerçevesinde vergi başvurusu formlarını doldurulmasının Nisan 2020 sonuna kadar KDV yatırımlarının da 10 Kasım 2020’ye ertelenmesi kararı alındı.

Ayrıca Genel Sağlık Sistemi katkı payı ödemesinin geçici olarak 1 Nisan 2020’den 31 Mayıs 2020’ye kadar saklanması, mart ayında ise tüm taraflar için katkı artışı uygulanmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Bakanlar KuruluGüney KıbrısElektrikKoronavirüsCoronavirüs
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KISKANDIM 2020-03-18 22:42:49

RUM BOYLE INDIRIME GIDE BILDIYSE DEMEK KI HALKINI DUSUNUYOR HADI KKTC SEN DE HALKINI DUSUNUYOR ISEN YAP DA HALKIN SANA DESTEK OLSUN

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