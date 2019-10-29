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Güneyde fakirlik tehlikesi sınırı tahmini açıklandı

29 Ekim 2019 Salı 16:06
Güneyde fakirlik tehlikesi sınırı tahmini açıklandı

Avrupa Birliği Hane Halkı Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri (EU SILK) araştırmasına göre 2018’de Kıbrıs’ın güneyindeki fakirlik tehlikesi sınırının 9 bin 202 Euro olarak tahmin edildiği bildirildi.

Fileleftheros fakirlik sınırının, ülkenin gelir ortalamasındaki artış nedeniyle 2017’deki yüzde 15,4’ten yüzde 15,8’e yükseldiğini yazdı ve 2019’daki ekonomik gelişmelerin ve 2020-2022 beklentilerinin de dahil olduğu bu verilerin, 2020 devlet bütçesinin görüşülmesi arifesinde, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis tarafından bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Maliye Komitesi’ne sunulacağını kaydetti.

Habere göre AB üyesi ülkelerin tamamı henüz veri sunmadığı için 2018 yılı için fakirlik oranının AB ortalamasına ile kıyaslanması mümkün değil.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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