GÜNEY’DE NEGATİF ENFLASYON

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki negaitf enflasyon rakamlarının Euro bölgesinin 3 katı olduğu belirtildi.

Eurostat’ın verilerine dayanarak, Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun 2020 yılının Kasım ayında yüzde eksi (-) 0,3 olmasının beklendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ise Kasım ayındaki enflasyonun yüzde eksi (-) 1.1, Ekim ayında ise yüzde eksi (-) 1.4 olduğunu ekledi.