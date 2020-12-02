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GÜNEY’DE NEGATİF ENFLASYON

 Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki negaitf enflasyon rakamlarının Euro bölgesinin 3 katı olduğu belirtildi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 11:50
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GÜNEY’DE NEGATİF ENFLASYON

 Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki negaitf enflasyon rakamlarının Euro bölgesinin 3 katı olduğu belirtildi.
Eurostat’ın verilerine dayanarak, Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun 2020 yılının Kasım ayında yüzde  eksi (-) 0,3 olmasının beklendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ise Kasım ayındaki enflasyonun yüzde eksi (-) 1.1, Ekim ayında ise yüzde eksi (-) 1.4 olduğunu ekledi.

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