Güneyde rekor vaka sayısı!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 3645 test sonucu rekor vaka sayısına ulaşıldı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler neticesinde 62 yeni vaka saptandı.
Güneydeki toplam vaka sayısı 2019 oldu.
Son Güncelleme: 13.10.2020 22:30
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler sonucu 62 yeni vakaya rastlandı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 3645 test sonucu rekor vaka sayısına ulaşıldı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler neticesinde 62 yeni vaka saptandı.
Güneydeki toplam vaka sayısı 2019 oldu.