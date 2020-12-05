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Güneyde sarı alarm

Rum Meteoroloji Dairesi bu gece şimşek ve gök gürültülü fırtına için sarı uyarı yayınladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 09:49
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Güneyde sarı alarm

Rum Meteoroloji Dairesi bu gece şimşek ve gök gürültülü fırtına için sarı uyarı yayınladı. Uyarı bu gece saat 20.00 ile yarın öğleden sonra 16.00 arası geçerli olacak.

Yarın yağmur bekleniyor
Yağışlı hava sürüyor. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre yarın ve Salı günü sağanak bekleniyor.

5-11 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, Salı günü ise Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı diğer günlerde ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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