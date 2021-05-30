Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...

Güneyde seçimin kazananı DİSİ

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, DİSİ oy kaybına rağmen sandıktan birinci parti çıktı, ana muhalefet AKEL ise daha ciddi bir oy kaybı yaşadı

30 Mayıs 2021 Pazar 21:45
348 Okunma
Güneyde seçimin kazananı DİSİ

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, DİSİ oy kaybına rağmen sandıktan birinci parti çıktı, ana muhalefet AKEL ise daha ciddi bir oy kaybı yaşadı

Neredeyse sonuç veren (% 97) iktidardaki Disy, ana muhalefet solcu Akel ve merkez sağ Diko güçlerinin azaldığını görürken, sosyalist Edek, aşırı sağ Elam ve Diko parçalama partisi Dipa sandıkta kazandı. Eski Diko lideri Marios Garoyyan liderliğindeki ikincisi, bir seçimdeki ilk girişimi olan ankette özellikle başarılı oldu.

Alpha TV, Disy ve Akel'in birer koltuk kaybedeceğini, Diko'nun 9'da sabit kalacağını, Edek'in bir sandalyeyi dörde çıkaracağını, Elam'ın temsilini ikiye katlayacağını ve Dipa'nın dört sandalyeyle geleceğini öngördü. Yeşiller bire üç koltuk kazanacaktı.

Cybc'nin Akel HQ'daki muhabirine göre parti kaynakları, bunların bekledikleri sonuçlar olmadığını söyledi. Bu, birçok seçimde partinin en düşük sonucuydu. Parti, 2011'deki bir önceki seçimlere göre 2016'da zaten% 7 kaybetti.

Disy Karargahından gelen haberlere göre, partinin sekiz yıldır iktidarda olduğu için bir düşüş beklediği, ancak rakipleri Akel'den biraz daha az oy kaybıyla lider parti olmaya devam ettiği söyleniyor.

% 97 rakamları şunlardı:

Disy% 27,85 (% -2,9)

Akel% 22,16 (% -3,4)

Diko% 11,28 (% -3,2)

Dayanışma% 2.30 (% -2.9)

Edek% 7,72 (+% 0,5)

Yeşiller% 4,43 (-% 0,4)

Dipa% 6.12 (ilk seçim)

Elam% 6,75 (+% 3)

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 44 yeni vaka!
Güney'de 44 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta sandıklar kapandı, sayım sürüyor
Güney Kıbrıs’ta sandıklar kapandı, sayım sürüyor
Güney’de enerji şirketlerine “yeşil saldırı” enerji faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir
Güney’de enerji şirketlerine “yeşil saldırı” enerji faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim