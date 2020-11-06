‘Güney’deki birçok işletme için son ölüm çanı’

Güney Kıbrıs Hükümeti, haftalarca üç haneli sayılarda devam eden Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışı azaltmak amacıyla Perşembe gecesi itibarıyla yürürlüğe giren daha katı tedbirleri uygulamaya koydu. Perşembe günkü rakam 233 pozitif vakayla rekor niteliğindeydi.

Ancak restoran ve bar sahipleri, düğün mekanları, spor ve dans profesyonelleri ve spor salonları, bunun bazılarının tamamen kapatıldığını görebileceğini söylüyor.

Bir temsilci Perşembe günü yaptığı açıklamada, Koronavirüsün yayılmasına karşı diğer tüm önlemleri gözlemlemeye istekli olduklarını ancak bunu yapmak için açık kalmaları gerektiğini söyledi.

Tüm ilçelerde yiyecek ve içecek yerlerinin ay sonuna kadar saat 22: 30'da kapanmaya zorlanması ve Baf ve Limasol ilçelerinde küçükler için spor yasağının 16 Kasım'a kadar uzatılması ana endişe kaynağıydı.

Spor, düğün ve etkinlik endüstrilerindeki profesyoneller ve aynı zamanda bar ve restoran sahipleri, hayatta kalmaları için ciddi endişelerini dile getirdiler.

Etkinlik uzmanları derneğinin (Pasyepek) sözcüsü Yiota Kapari, Cyprus Mail'e “Maalesef, yeni önlemlerle Noel sezonunu kaybettik” dedi.

Rekreasyon merkezi sahipleri derneğinin (Pasika) başkanı Fanos Leventis, “İşletmeler olmazsa ekonomi olmaz” dedi.

Leventis, yiyecek ve içecek işletmelerinin hükümetin önlemlerini alacağını ancak bunu yapmak için "açık kalmamız gerektiğini" söyledi.

Leventis'e göre, mağazayı 22: 30'a kadar kapatma zorunluluğu, genellikle günün ilerleyen saatlerinde müşteri çeken veya işleten işletmeleri büyük ölçüde etkileyecektir. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Limasol ve Baf'taki bu tür dükkanların işlerinde yüzde 80'in üzerinde bir düşüş gözlemlendiğini, çünkü bu önlemin başlangıçta bu iki bölge için uygulandığını söyledi.

Leventis, sektörün halihazırda kısıtlamalarla faaliyet gösterdiğini ve açık hava alanlarına sahip bazı işletmelerin, sadece içeride 75 kişi ile faaliyet göstermelerinin mümkün olmadığı için kışın kapanacağını da belirtti. alanlarının boyutu.

Bu mekanlarda izin verilen maksimum müşteri sayısı, masa başına maksimum altı kişi olmak üzere, içeride 75 ve dışarıda 150'dir.

İlk bakışta, Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou'nun Perşembe günü önümüzdeki birkaç ay için işletmeleri, işçileri ve işsizleri desteklemek için açıkladığı planların sektördeki birkaç grubu kapsadığını söyledi. Ancak, planlar personel ücretlerine yönelik sübvansiyonlarla ilgili olduğundan bunun yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

Leventis, “İşletmelerin kira, kredi, işletme giderleri konusunda daha fazla desteğe ihtiyacı var” dedi.

Gece kulüpleri gibi dans ve müzik mekanlarının geçtiğimiz Mart ayından bu yana kapalı kaldığını ve büyük darbe alan bu işletmeleri desteklemek için ek önlemler alınması gerektiğini hatırlattı.

Kapari de, çalışma bakanı tarafından açıklanan programların bazılarının sektördeki bazı işletmeleri kapsadığını, ancak perakende sektörünün bir parçası olarak görüldükleri için serbest meslek sahibi veya gelinlik satan işletmeleri kapsamadığını söyledi. "Buna rağmen sadece gelinlik satıyorlar."

Hem Kapari hem de Leventis, maliye bakanı tarafından işletmeleri desteklemek için açıklanacak önlemlerin endüstrilerinin darbeden kurtulmasına yardımcı olmasını umduklarını dile getirdi.

Leventis, kira konusunu da gündeme getirdi.

Güneyk Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, geçen hafta parlamento tarafından kabul edilen ve kiracılar aleyhindeki tahliye işlemlerinin askıya alınmasını 2020 sonuna kadar uzatan yasaya atıfta bulundu. İddia, tahliyelerin askıya alınmasının uzatılmasının, vatandaşların hareketi, askıya alma işleminin ilk kez yılın başlarında tanıtıldığı zamandı.

Leventis, “Bazı mal sahipleri bundan cesaret aldı ve işletmelere mektuplar göndermeye başladılar” diyen Leventis, bu sorunun bir kez ve herkes için çözülmesi gerektiğini savunarak “herkes için adil bir çözüm; mülk sahipleri ve kiracılar. "

Ancak spor endüstrisi de önlemlerin gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Spor salonu sahipleri derneği, Limasol ve Baf ilçelerindeki spor salonlarının faaliyetini durdurma kararının "haksız ve haksız" olduğunu söyleyerek iptali çağrısında bulundu.

Baf spor ve dans profesyonelleri, bu tür faaliyetlerin çocukların ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu savunarak küçükler için bu tür faaliyetlerin yasaklanmasına karşı çıktıklarını ifade etti.

Atlantas spor kulübü direktörü Demetris Delichristos, Kıbrıs Haber Ajansı'na bunun “bir yaralama ve mantıksız” olduğunu söyledi.

Barlar, restoranlar, kafeler, kiliseler işletmenin, düğün ve vaftizlerin nasıl yapılabileceğini ve bir çocuğun parkurda sosyal mesafe ile spor yapmasına izin vermemesinin nasıl mümkün olduğunu merak etti.

“Virüsün spor salonlarında yayılması yok çünkü doktorlar, çocukların, özellikle 15 yaşın altındaki çocukların virüsü taşımadığını, daha da nadiren hastalandığını söylüyor” dedi.

Ona göre spor sektörü devletten yardım veya sübvansiyon olmaksızın "acımasızca dövüldü". "

Bölgedeki dans okullarını temsil eden Dance Culture Pafos'un başkanı Lina Constantinidou, kültürün yeniden marjinalize edildiğini belirterek, hem maddi hem de psikolojik olarak çöküşün eşiğinde olduklarını söyledi.

Olimpiyatlara katılan sporcular birliği olan Kıbrıs Olimpiyatçıları, her yaştan sporcu ve kulüpleri için ciddi sonuçları olacağını ve genel olarak Kıbrıs sporu için felaket olabileceğini savunarak sporla ilgili kısıtlayıcı önlemlerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. kayıp bir nesil sporcu ve geleceğin şampiyonlarını yaratırlar.

Spor, "sosyal bir maldır ve her düzeyde, her türlü kısıtlama ve önlem altında faaliyet göstermeye devam etmelidir" dediler.

Profesyonel ve amatör sporlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, ancak özellikle etkilenen 18 yaşın altındakilerin "bize gelecekteki şampiyonlarımızı verecek yaşlarda" olduğunu eklediler.