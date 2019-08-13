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Guterres, Anastasiadis’in mektuplarına yanıt verdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektuplarına verdiği yanıt, Rum gazetelerine haber oldu.

13 Ağustos 2019 Salı 09:06
Guterres, Anastasiadis’in mektuplarına yanıt verdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektuplarına verdiği yanıt, Rum gazetelerine haber oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yanıt niteleiğindeki mektubu Rum basınında geniş yer aldı.

Rum basını,Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e gönderdiği yanıt mektubunda “Maraş konusuyla ilgili tezinin net olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına atıfta bulunduğunu” öne sürdü.

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konu hakkında yaptığı yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in geçen Cumartesi günü, Anastasiadis’in 14 ve 26 Haziran ile 22 Temmuz tarihli mektuplarına yanıt verdiğini açıkladı.

Rum gazetelerine göre, Prodromu açıklamasında “BM Genel Sekreteri mektubunda, BM’nin Maraş’la ilgili tezinin aynı olmaya devam ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla desteklendiğini söylüyor. Aynı zamanda BM’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla uyumlu olan herhangi bir önlemin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu da belirtiliyor.” Dedi.

Rum basını, Genel Sekreter’in aynı zamanda BM himayesinde gayri resmi bir beşli toplantı gerçekleştirilmesine dair öneriyi ve Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya hazır olmasını takdir ettiğini yazdı.

Genel Sekreter’in ayrıca müzakerelerin yeniden başlaması için bir başlangıç noktası teşkil edebilecek ‘referans şartlarının’ tamamlanmasına dair arzuya de özellikle atıfta bulunduğu iddia edildi.

(BRT)

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GuterresAnastasiadis
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