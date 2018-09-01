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Guterres’in liderlerle ortak görüşme yapacağı iddia edildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki liderler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin gözüyle bakıldığı, sadece tarihin belirlenmesinin beklendiği iddia edildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:23
Guterres’in liderlerle ortak görüşme yapacağı iddia edildi

Fileleftheros gazetesi, “BM Genel Sekreterini İkna Etmeliler” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin gözüyle bakıldığını, bu görüşmenin Eylül ayı sonlarında gerçekleşmesinin beklendiğini iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Akıncı ve Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde Eylül ayında New York’ta olacaklarını hatırlatarak, geriye sadece Guterres’in liderlerle ortak görüşmesinin tarihinin kesinleştirilmesinin kaldığını öne sürdü.

Guterres’in liderlerle görüşmesinin, geçici danışman olarak atadığı Jane Holl Lute’un Kıbrıs raporuyla ilişkili olmayacağını ve Guterres’in Kıbrıs sorununun bundan sonra izleyeceği yol konusunda liderlerle görüşmeyi her halükarda arzuladığını iddia eden gazete, liderlerin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl devam edeceği konusundaki görüşlerini Guterres’e aktarmalarının isteneceğini yazdı.

Anastasiadis ve Akıncı’nın Guterres çerçevesini okuduklarında aynı şeyi mi anladıkları sorusunun da gündemde olduğunu ve Guterres’in bu çerçevede ortak görüşmede, parametrelerini yeninden ortaya koyması ihtimalinin bulunduğunu öne süren gazete, Guterres’in bu parametreleri nasıl anladıklarını izah etmelerini liderlerden isteyeceğini iddia etti.

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Son Güncelleme: 01.09.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemLiderlerOrtak GörüşmeNikos AnastasiadisMustafa AkıncıAntonio Guterres
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