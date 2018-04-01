Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'şaka haber' yayınladı!

Her 1 Nisan günü Rum gazeteleri, geleneksel olarak “1 Nisan şakası” haberler yayımlar. Bu yıl da “1 Nisan şakası” olduğu düşünülen haberler şu şekilde yer aldı.

Alithia gazetesi Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in dün öğleden sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i telefonda arayarak istifasını sunduğunu belirtti.

Gazete Rum Eğitim Bakanı’nın, ELAM ile ortak değerlere ilişkin ifadesi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler yüzünden istifa ettiğini yazdı.

Kathimerini gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, mevcut binada sağlık açısından tehlikeli maddelerin bulunması nedeniyle Rum Yönetimi’nin, New York’taki Daimi Temsilciliği, Genel Konsolosluk ve Ticaret Bürosu’nun taşınacağı yeni bir binanın bulunması için talimat verdiğini yazdı.

Gazete, New York’taki Rum Daimi Temsilcilik tarafından görevlendirilen şirketin, binada yapılan aramada kurşun, asbest ve küf tespit ettiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise, Rum Başkanlık seçimlerinde Nikolas Papadopulos’a destek veren DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ile Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği başkanlarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gizli bir mektup göndererek, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “provokasyonlarına” yanıtı teşkil etmesi için, Ulusal Konsey toplantısının ENI şirketine ait Saipem 12000 sondaj gemisinde gerçekleştirilmesini talep ettiğini yazdı.