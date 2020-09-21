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HRİSOSTOMOS: “ÇİFT KABİN VANA BİNİYORUM”

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bir okulda müdürlük de yapmakta olan sanatçı Yorgos Gavriil’in “krallar gibi yaşıyor” sözüne karşılık “mütevazı bir hayat yaşamakta olduğunu” söyledi; Gavriil’in görevden alınması gerektiği görüşünü yineledi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:01
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HRİSOSTOMOS: “ÇİFT KABİN VANA BİNİYORUM”

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bir okulda müdürlük de yapmakta olan sanatçı Yorgos Gavriil’in “krallar gibi yaşıyor” sözüne karşılık “mütevazı bir hayat yaşamakta olduğunu” söyledi; Gavriil’in görevden alınması gerektiği görüşünü yineledi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre II. Hrisostomos dünkü Pazar ayininin ardından yaptığı açıklamada, Gavriil’in devlet memuru olduğunu hatırlatarak “devletin kurumlarına hakaret etme hakkı yok. Bir devlet memuru hem maaş alıp hem de Başkan’a veya Başpiskopos’a hakaret edemez” dedi.
II. Hrisostomos, özür dilemesi için şans tanımasına rağmen Gavriil’in kendisini suçladığını belirterek, şunları söyledi:
“Başpiskopos kuyumcu gibi (altın, diğer değerli taşlarla bezeli) kıyafetler giyiyor diyerek bizi suçladı. Gerçekte Başpiskopos’un basit bir üniforması var. Yaz-kış onu giyiyor. Ayinleri takip edenler kıyafetlerimi görür.  Bulutların üzerinde uçmamayı önceden öğrendim. Mütevazı bir hayat yaşıyorum. Bir çift kabin vana, bir de miniye biniyorum. Bu araçlarımı Başpiskoposluk satın almadı. Kilise’nin dostları ve kendi şahsi dostlarım hediye etti.”
Gavriil, eserleri ile “Tanrı’ya küfrettiği” iddiasına karşılık; “ülkeyi mahvedenleri onurlandırdığımız ve başrahiplerin krallar gibi yaşadığı bir ülkede bu yapılan ikiyüzlülüktür” demişti. 

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