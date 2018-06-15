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Hristodulidis Avusturyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile bir araya geldiği belirtildi.

15 Haziran 2018 Cuma 10:47
Hristodulidis Avusturyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl arasındaki görüşmede, AB dönem başkanlığını Temmuz ayı itibarıyla devralacak olan Avusturya’nın öncelikleri, Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu ve İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması konularının ele alındığını yazdı.

Habere göre iki bakan, Rum Yönetimi’nin bu konulardaki tutumunu ve Güney Kıbrıs’ın, Avusturya’nın AB dönem başkanlığını doğrudan ilgilendiren konuların hayata geçirilmesine nasıl katkı koyabileceği konusunu da görüştü.

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Görüşme sırasında, Doğu Akdeniz ve geniş bölgesinin önemine ve bölge ülkelerle AB’nin diyaloğu geliştirmesinin gerekliliğine vurgu yapan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, tüm komşu ülkelerle olan mükemmel ilişkilerini göz önünde bulundurarak  bu gidişata yönelik oynaması mümkün olan rolden de söz etti.

Görüşmede, Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren, AB-Türkiye ilişkileri, Haziran ayı içerisinde benimsenmesi beklenene Genişleme Sonuç Bildirgesi gibi konular da ele alındı.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Avusturyalı mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları hakkında bilgi verirken, görüşmede  AB’nin enerji politikasına bağlı olarak  Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifi konusunda da görüş alış verişinde bulunuldu.

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