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Hristodulidis, Elazığ için taziye mesajı yayımladı

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:44
Hristodulidis, Elazığ için taziye mesajı yayımladı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Elazığ’daki depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği Türkçe mesaj yayımladı.
Nikos Hristodulidis, kişisel twitter hesabından yayımladığı mesajında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, etkilenenlere ve yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hristodulidis, enkaz altında kalanları kurtarma çalışması yapan ekiplerine de iyi çalışmalar diledi.
TAK/EMT

Anahtar Kelimeler:
Hristodulidis
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